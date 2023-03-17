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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 رمضان..

قرار عاجل من السعودية بشأن حجاج الداخل

الحج - ارشيفي
الحج - ارشيفي

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، اليوم (الجمعة)، موعد انتهاء التقديم لأداء الحج  للمواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وذكرت الوزارة السعودية  أن انتهاء التقديم لأداء الشعيرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، سيكون يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ.

وبينت أن يوم 11 رمضان سيكون بداية التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاذ الأماكن المتاحة.

يذكر أنه في 5 يناير الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الحالي 1444، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات.

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