أنا لحبيبي يواصل التصدر.. تعرف على إيرادات أفلام السينما أمس

شهدت إيرادات أفلام السينما منافسة قوية، حيث احتل فيلم أنا لحبيبي بطولة الفنان كريم فهمي المركز الأول في الإيرادات لفترة طويلة منذ عرضه، بينما دخل فيلم ساحر النساء المنافسة، ولكنه يتذيل القائمة.

إيرادات أفلام السينما أمس

وجاءت إيرادات الأفلام في السينمات أمس كالتالي، وذلك حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي:

فيلم أنا لحبيبي حقق 106.531 جنيها

فيلم أخي فوق الشجرة حقق 100،922 جنيها

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل حقق 92،055 جنيها

فيلم المطاريد حقق 55،696 جنيها

فيلم شلبي حقق 39،360 جنيها

فيلم اتنين للإيجار حقق 18،403 جنيهات

فيلم جروب الماميز حقق 13،267 جنيها

وتذيل القائمة فيلم ساحر النساء بإيرادات وصلت إلى 2،536 جنيها

إجمالي إيرادات الأفلام أمس 428،770 جنيها

فيلم أنا لحبيبي

وحقق الفيلم الرومانسي أنا لحبيبي نجاحًا كبيرًا فور طرحه في السينمات، إذ تصدر إيرادات شباك التذاكر لفترة طويلة، ويضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، كريم فهمي، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، نادر فؤاد، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

أبطال فيلم جروب الماميز

فيما يضم فيلم جروب الماميز مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، روبي، محمد ثروت، محمد حافظ، حازم إيهاب، يسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداث الفيلم حول جروب الأمهات في المدارس وتعاملهم مع أولادهم، وتتطور الأحداث بعد ذلك.