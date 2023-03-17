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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لـ جرأته .. ابنة شيرين تحذف هذا الفيديو | شاهد

ابنة شيرين عبد الوهاب
ابنة شيرين عبد الوهاب

قررت هنا، ابنة النجمة شيرين عبد الوهاب، مطربة مصر والوطن العربي، حذف أحد الفيديوهات التى تقوم بنشرها على صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد الانتقادات التى طالتها بسببه.

انتقادات الجمهور لابنة شيرين عبد الوهاب

وتعرضت ابنة شيرين عبد الوهاب لانتقادات لاذعة فور طرحها لفيديو من داخل غرفة نومها بصحبة أصدقائها المقربين، وهي تقوم بالرقص على إحدى الأغنيات الأجنبية مع وضعها ميك أب بكميات كبيرة مما جعلها تظهر بإطلالة صادمة.

 

جزء من الفيديو الممسوح

أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا
 

كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمة شيرين مع شركة روتانا، بجانب حديثه عن سرقة أغاني ألبومها الجديد.

 وقال لطفي في حواره مع برنامج insider: تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا مع شركة روتانا بسبب فيروس كورونا التي تأثر العالم كله بها. 

وأضاف: المشكلة الثانية هي أن شيرين أنهت عددا من الأغاني وهناك شركة حصلت على الأغاني وتم استغلالها على الإنترنت، وكانت هذه الأغاني من ضمن الألبوم الجديد، وشيرين عبد الوهاب بريئة تماما من التسريب وهي ضحية.

 

 شيرين عبد الوهاب وروتانا:

 ومازالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا مستمرة، حيث قررت محكمة القاهرة الإقتصادية تأجيل الحكم فى القضية إلى 18 مارس المقبل، حيث يتنازع الطرفان حول بعض البنود التى تم إبرامها فيما بينهما، حيث طالبت الشركة شيرين عبد الوهاب برد 10 ملايين جنيه، بينما تؤكد شيرين أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة، وأنها على استعداد تام لتسليم ألبومها المنصوص عليه فى العقود.

دعوى من شركة روتانا 

 

تعود أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، إلى عام 2019 حيث أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الإقتصادية تطالب فيها بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم إلتزامها ببنود التعاقد بينهما، حيث كان من المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المدفوع على أن يضم الألبوم 10 أغان، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تتولى الشركة تنظيمها.

الفنانة شيرين عبد الوهاب ابنه الفنانة شيرين عبد الوهاب تيك توك هنا أبنة الفنانة شيرين عبد الوهاب

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