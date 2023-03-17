ذكر يوجب العتق من النار.. حافظوا عليه 4 مرات يوميا

يبحث الكثيرون عن ذكر يوجب العتق من النار، حيث كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من خلال بيانه فائدة عظيمة ينبغي المحافظة عليها كل يوم 4 مرات.

ذكر يوجب العتق من النار

وقال مرزوق في بيانه ذكر يوجب العتق من النار، أن تدعو بالذكر الوارد في هذا الحديث أربع مرات صباحا وأربع مرات مساء : عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار ) رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح رقم 5071.

وتابع: هذا الحديث مختلف في تحسينه وتضعيفه لكن ذكرناه تبعا لمن حسنه

1) حسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار كما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 8 ص 141 شرح حديث رقم 2422.

2) قال النووي : روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضي الله عنه ثم ذكر الحديث ،،،،،وقال الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط بعد كلام له : ولعل أباداود إنما سكت عنه لمجيئه من وجه آخر عن أنس ومن أجله قلت إنه حسن انظر روضة المحدثين تحقيق الأرنؤوط حديث رقم 4664.

3) قال صاحب حصن المسلم بعد أن عزاه لأبي داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم واليلة : حسنه سماحة الشيخ ابن باز بإسناد النسائي وأبى داود في تحفة الأخيار ص 23 انظر حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة ص 44.

وشدد لأجل ذلك ذكرناه تبعا لمن حسنه ثم إنه في باب ذكر الله عز وجل فيدخل في فضائل الأعمال، فاجعلوا هذا الذكر من أذكاركم في الصباح والمساء تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.