هؤلاء مدّعون .. سامسونج ترد على مزاعم صور القمر المزيفة

منذ إطلاق شركة "سامسونج" الكورية لمجموعة هواتفها الفلاج شيب جالاكسي S23 وهي تزعم أن طراز سامسونج جالاكسي إس 23 ألترا قادرا على التقاط صور للقمر بدقة وجودة عالية من خلال كاميرا السبيس زووم المكبرة، وهي العدسة التي تستطيع التقريب والتكبير الرقمي حتى 100 مرة بدقة عالية.

Galaxy S23 Ultra

منشور Reddit المثير للجدل

خلال الأيام القليلة الماضية، أثار منشور على موقع Reddit جدلاً كبيرا حول هذا الأمر، وزعم المنشور أن صور القمر فائقة الدقة ما هي إلا صور تم تعديلها وتحسينها بالذكاء الاصطناعي متسائلا عن حقيقة إمكانيات كاميرا Galaxy S23 Ultra التي تقوم بتزوير لقطات القمر وجاء بوست Reddit بعنوان "لقطات القمر بكاميرا زووم الفضاء التي التقطتها سامسونج مزيفة ، وهذا هو الدليل".

Galaxy S23 Ultra

شركة سامسونج ترد

وفقا لتقرير موقع digital trends التقني المتخصص، ردت سامسونج على حالة الجدل المثارة حول صور القمر عبر رسالة بريد إلكتروني إلى الموقع توضح من خلاله كيفية عمل كاميرا الزووم منظار المكبرة، مؤكدة على أن الصور حقيقية وليست خدعة كما يدعي البعض، وشرحت الشركة في الرسالة "عندما يلتقط المستخدم صورة للقمر ، تتعرف تقنية تحسين الصورة، التي تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، على القمر باعتباره التركيز الرئيسي في الصورة وبالتالي تلتقط لقطات متعددة لتكوين إطارات متعددة والهدف هو تحسين درجة وضوح الصورة ، وبعد ذلك يعزز الذكاء الاصطناعي تفاصيل جودة الصورة والألوان. وهذه التقنية لا تستخدم الصور المتراكبة أبدا ".

Galaxy S23 Ultra

والخلاصة في الموضوع أن كاميرا هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra تقوم بما تفعله كل الكاميرات تقريبًا الموجودة في أي هاتف ذكي، أي تطبيق طبقة من التعديلات لتحسين النتيجة النهائية. في حالة سامسونج Samsung ، يحدث هذا التحسين من خلال تفعيل ميزة Scene Optimizer ، والتي يمكن تعطيلها حسب رغبة المستخدم.

ميزة Scene Optimizer

وأضافت سامسونج في بيانها ردا على مزاعم التزوير "يمكن للمستخدمين إلغاء ميزة "تحسين المشهد" المستندة في عملها على الذكاء الاصطناعي ، والذي سيعطل التحسينات التلقائية على تفاصيل الصورة لتظل كما هي"، في حالة اختيار تعطيل ميزة Scene Optimizer من جهاز Galaxy S23 Ultra ، لن تبدو صور القمر التي تم النقر عليها بواسطة التكبير الرقمي بمعدل 100 ضعف واضحة.

خاصية Scene Optimizer هي أداة تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن خلاله تكتشف تلقائيًا مكونات الصورة الملتقطة ومن ثم تجري بعض التعديلات على بعض الخصائص مثل درجة التشبع اللوني والتعرض وتوازن اللون الأبيض لتحسين النتيجة النهائية ولتكون أكثر وضوحا.