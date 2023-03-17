أول دولة أوروبية ترحب بقرار اعتقال بوتين

قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن المحكمة الجنائية الدولية على حق في قرارها باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بدعوى ارتكاب جرائم حرب ضد أوكرانيا.

وكتب ليبافسكي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر اليوم الجمعة “لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية”.

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، اليوم الجمعة بقرار المحكمة الجنائية الدولية، والتي أقرت بإصدار أمر اعتقال بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في النبأ العاجل قضاة المحكمة الجنائية الدولية يُصدرون أمر اعتقال ضدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

