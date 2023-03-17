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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمانة أخرى نادتني .. استقالة وزير الداخلية التونسي

وزير داخلية تونس
وزير داخلية تونس

قدم وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الجمعة استقالته من مهامه في وزارة الداخلية الي رئيس تونس قيس سعيد؛ قائلا إنه خلع جبّة وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

جاء ذلك في تصريحات للوزير التونسي   للصحفيين على هامش إشرافه على حفل تخريج الدفعة عدد 73 لعرفاء الحرس الوطني ببير بورقيبة. 

وأكد الوزير للصحفيين أن هذا اللقاء سيكون اخر لقاء إعلامي له، قائلا ''الأمانة اقتضت أن أخلى عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية تفهم أمس وضعيتي وأذن لي بأن أخلى عن نفسي هذه المسؤولية لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة.'

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