تونس.. إضراب موظفي الوكالة الوطنية للطاقة

لمدة يومين..

ينفذ موظفو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتونس إضرابا عاما عن العمل يومي 15 و16 مارس 2023 بالمقر الاجتماعي للوكالة ومصالحها الجهوية، بدعوة من النقابة الأساسية لأعوان الوكالة.

ووفق بيان النقابة فإنّ هذا الإضراب يأتي للتعبير عن "استنكارهم وغضبهم ازاء التراجع في تفعيل الاتفاق المبرم مع سلط الاشراف التي تتجاهل الوضع الاجتماعي المتردي ونزيف الاستقالات المتواصلة للإطارات و الاعوان".

وبينت النقابة أنّ هذا الإضراب تقرر "نظرا لعدول وزارة المالية عن الاتفاقات السابقة والمماطلة المتواصلة لسلط الاشراف لمطالب اعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منذ اكثر من ثلاث سنوات والمتمثلة اساسا في المصادقة النهائية على تحيين ومراجعة النظام الاساسي للوكالة ونشره بالرائد الرسمي".

وتتهم النقابة وزارة المالية بـ ''الاستخفاف الكبير'' بمطالب موظفي وأعوان الوكالة.