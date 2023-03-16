تونس .. ارتفاع هائل في عجز ميزانية 2022

أعلنت وزارة المالية التونسية أمس الأربعاء، ارتفاع عجز الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

ووفقًا للبيانات الحكومية، سجل عجز الميزانية مستويات 11 مليار دينار أو 3.54 مليار دولار العام الماضي.

وتستهدف تونس خفض العجز عند 5.5% في العام الجاري في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد التونسي نموًا بنحو 2.4% العام الماضي، مقابل 4.3% في 2021.

تراجع العجز التجاري

تراجع العجز التجاري التونسي بنحو 7% خلال أول شهرين من العام الجاري، ليسجل 2.36 مليار دينار (755 مليون دولار)، مقابل 2.55 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2022.

ارتفعت صادرات تونس بنسبة 11.6% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 10 مليارات دينار تونسي من 9 مليارات دينار تقريباً خلال أول شهرين من العام الماضي، بحسب بيان صادر منذ أيام عن المعهد الوطني للإحصاء.

في المقابل، سجّلت قيمة الواردات ارتفاعاً بنسبة 7.4% لتبلغ 12.4 مليار دينار، مقارنة بنحو 11.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2022.

كانت وزارة الصناعة التونسية قد أعلنت قبل عام عن خطة لمضاعفة صادراتها من صناعة السيارات إلى ‭‭‭1‬‬‬‭‭‭3.5‬‬‬ مليار دينار بحلول 2027، مدفوعة بخطط لجذب استثمارات عالمية كبرى.

وفقاً للبيان، أسهمت البيانات الجديدة في تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ3.1 نقطة حيث بلغت 81%.