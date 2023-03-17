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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدلة مخصصة للوجود على سطح القمر.. ناسا تكشف عن أحدث تطوراتها

ناسا
ناسا

تتسابق الدول العظمى في إرسال بعثات استكشافية للفضاء الخارجي، بينما كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا النقاب عن النموذج الأول لبذلة فضاء صممت حديثاً، وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة المقبلة.
 

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وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية،  في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب، واستضافتها شركة «أكسيوم سبيس»، ومقرها تكساس، طلبت منها «ناسا» صنع بذلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج «أرتميس» الذي يخلف برنامج «أبولو» لرحلات القمر.

وانتهت بنجاح في ديسمبر  مهمة «أرتميس 1»، وهي الإطلاق الأول لصاروخ «ناسا» القوي الجديد ومركبة الفضاء «أوريون» التي بُنيت حديثاً في رحلة تجريبية دون طاقم، ودارت حول القمر ثم عادت.

وتعتزم «ناسا» ووكالة الفضاء الكندية الإعلان يوم الثالث من أبريل عن رواد الفضاء الأربعة الذين تم اختيارهم لمهمة «أرتميس 2» التي ستنطلق قريباً ربما في العام المقبل، وستكون أيضاً مهمة للدوران حول القمر ثم العودة إلى الأرض.

 

ناسا القمر

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