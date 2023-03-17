ثقافة أسيوط تشهد انطلاق عروض نوادي المسرح الإقليمي

انطلقت عروض نوادي المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي، على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وتستمر حتى ٢٠ مارس الحالي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتقام الفعاليات يوميا في السادسة مساء.

وشهد البرنامج عددا من عروض فرق فرع ثقافة سوهاج، حيث بدأت بالعرض المسرحي "المتحف المظلم" لفرقة قصر ثقافة طهطا، تأليف وإخراج عبد الرحمن أيمن، وتدور فكرة النص حول أضرار التطور التكنولوجي، في هيئة لوحات مسرحية، وأن كل شخص منا مسئول عن لوحته والأحداث التى تدور بها، فقد يكون التطور التكنولوجي في صالح المجتمع، لكن قد تختار أنت أن تسلك طريق الفساد. وشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد والمخرج أحمد هاشم، والمخرج محمد العدل، والمخرج حمدي طلبة.

كما شارك قصر ثقافة سوهاج بالعرض المسرحي "بورتريه"، تأليف وإخراج أحمد محسن، ديكور أبو بكر مظهر، موسيقى كريم الخشاب، تمثيل محمود شلبي وتسنيم محمود. ويدور العرض حول رسام مغمور هرب من قريته ليلقي بنفسه بين أحضان صاحب قصر سادي يحبس حفيدته، حتى قررت أن تتخلص منه وتمارس الاستبداد على الرسام إلى أن قرر التخلص منها وشراء حريته.

ويشارك القصر أيضا بالعرض المسرحي "الانتهازيون لا يدخلون الجنة"، تأليف د. عبدالغفار مكاوي، وإخراج حسن علي، ويدور حول مأساة نجد فيها الأب الذي أهمل ابنته المريضة، وركن إلى مديره في العمل يتملَّقه ويُظهر له الودَّ حتى ماتت طفلته في غيابه. حيث يحكي العرض عن فكرة الطمع في الدنيا، هل قد يؤدى بنا إلى الوصول إلى النجاح الأمثل بدون الشعور بالتضحيات التى نقدمها فى الطريق من أسرة واولاد فى عرض يمثل الصراع البشرى بين الانتهازية للوصول وإلا الحياة فى كنف احضان الاسرة.

كما قدم القصر العرض المسرحي "دكتور موريو"، ديكور أبو بكر مظهر، استعراضات أميرة أسعد تأليف وإخراج كريم ممدوح، يدور العرض ويحاكي مجموعة من المشاهد من ثقافات مختلفة التى تتحدث عن معاناة الحب وكيف قد يؤدى الحب إلى هلاك المرء فى تناول الموضوع من الجانب الغربى والشرق الصعيدي فى كولاج مسرحى رائع، وذلك بحضور العديد من القيادات الثقافية بالفرع والإقليم.

وتشهد الفعاليات عروضا لفرع ثقافة المنيا الذى يشارك بثلاثة عروض لقصر ثقافة المنيا، وعرض لفرقة قصر ثقافة ملوي، ويشارك فرع ثقافة أسيوط بثلاثة عروض، عرض لفرقة قصر أسيوط، وعرض لفرقة ثقافة الغنايم، وآخر لفرقة بيت ثقافة منفلوط.