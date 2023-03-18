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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم، السبت 18 مارس  2023.

أسعار الحديد

سجل سعر حديد عز 25450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

 وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 25350 جنيهًا.

وسجلت منتجات بشاي للصلب 23204 جنيهات للطن.

أسعار الحديد شهر مارس 

سجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيه.

 سجل حديد المصريين سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحي بسعر 26500 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيه للطن.

أسباب زيادة أسعار الحديد  

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل، متوقعًا في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

حجم إنتاج الحديد في مصر 

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت 

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1360 جنيهًا للطن.

 طن أسمنت وادي النيل  يصل سعره إلى 1345 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي  1440 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح 1400 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1330 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1390 جنيهًا للطن

 سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2000 جنيه للطن.

 وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 3100 جنيه للطن.

البنك المركزي حديد التسليح الأسمنت أسعار الدولار أسعار مواد البناء

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