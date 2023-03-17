تونس توقف 62 مهاجرا إفريقيا على الحدود مع ‎الجزائر

تمكنت السلطات التونسية في إيقاف 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الغربية للبلاد مع الجزائر بطرق مخالفة للقانون.

وفي بيان للحرس الوطني التونسي، تمكنت القوات في كل من ولايتي القصرين، وسط غرب البلاد، وصفاقس جنوب شرقها، من ضبط وتوقيف 62 شخصا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء؛ بعد أن تعمدوا تخطي الحدود، والإقامة في تونس بطرق غير قانونية، لافتا إلى أن النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن الموقوفين.

جدير بالذكر أن السلطات التونسية ألقت القبض، خلال الأسابيع الأخيرة، على مئات المهاجرين غير الشرعيين في عمليات أمنية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا من شركائها الأوروبيين لتعزيز جهودها في كبح موجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة عبر سواحل البلاد.