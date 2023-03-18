أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023

سعر طن الحديد الصلب والأسمنت اليوم السبت 18 مارس 2023 ، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعات حادا بقيمة 10000 جنيه فيما استقر الأسمنت على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “ الحديد والأسمنت ” في مصر،اليوم السبت 18 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

مواد البناء في مصر .. ونستعرض أسعار الحديد على النحو التالي :

سجل سعر حديد عز اليوم 38000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم 37700جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم 37000جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم 37000جنيه للطن

بلغ سعر حديد سرحان اليوم 36000 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر حديد المراكبي اليوم 36000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم 37500 جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 36500 جنيه للطن الواحد

وصل سعر حديد المعادي اليوم نحو 36500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد العشرى اليوم نحو 37000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم ا نحو 36000 جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم :

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1950 جنيه لطن المسلح

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1920 جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم نحو 1900 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم نحو 1920 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم نحو 1868 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم نحو 1880 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1930 جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم نحو 1975جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" اليوم 1870جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.