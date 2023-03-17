مريم الجندي بعد نجاحها في مسلسل بالطو: كنت بدعي إن الناس تتقبلني

وجهت الممثلة مريم الجندي الشكر للجمهور على دعم أبطال مسلسل بالطو الذي شاركت فيه بدور "الصيدلانية هاجر"، مشيرة إلى أنها درست دورها في العمل من خلال فيديوهات على أرض الواقع لممارسي الصيدلة.

وأكدت الجندي خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليم أنها كانت قلقة من أداء الدور بشكل مثالي، معقبة:" كنت بدعى ان الناس تتقبلني".

العمل مع عصام عمر

وأشارت الممثلة مريم الجندي إلى أن العمل مع عصام عمر كان ممتعا وسهلا، وهاجر كانت عكس عاطف ومجتهدة، لكن عاطف كان كسولا غير مجتهد.

وعلقت قائلة:الفنانين أخيرا فهموا أننا لا ننافس بعضنا غير في الأعمال الجيدة، مشيدة بإتاحة المنصات الإلكترونية وغيرهم لممثلين شباب، وأنها بارقة أمل تجعل كل الناس عايزة تقلدهم.