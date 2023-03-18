أيه القرف دا.. طارق يحيي يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الخروج الإفريقي

أعرب طارق يحيى نجم الزمالك السابق عن أسفه الشديد لخسارة الفريق بثنائية دون رد مساء اليوم الجمعة أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

وقال طارق يحيى في تصريحات لقناة "الزمالك": "ما هذا المنظر، هذا ليس الزمالك ولا لاعبيه، (إيه القرف ده) ما الذي ممكن أن نفعله أكثر من ذلك، دعم متواصل من الجماهير والإدارة، لا أحد يتأخر عنكم في شيء".

وتابع: "هناك مدربون لا يحصلون على رواتبهم وعمال في النادي، في المقابل أنتم تحصلون على رواتبكم ويتم توفير طائرة خاصة لكم من أجل السفر في أي مكان".

واختتم: "إذا كان المدير الفني يقوم بتغييرات خاطئة وتشكيلات غريبة فأين روح اللاعبين، أنا لا أجد ما أقوله، لكن يجب بعد عودة مرتضى منصور أن تكون هناك قرارات.