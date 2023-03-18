حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

يستعد الفنان رامز جلال لعرض أحدث برامجه “رامز نيفر إند” خلال شهر رمضان القادم، حيث يعد استكمالاً لسلسلة برامجه الناجحة، والتى تنتمي إلى نوعية برامج المقالب.

وعلم “صدى البلد” أن عددا من لاعبي ونجوم كرة القدم المصرية وقعوا ضحية لبرنامج رامز جلال الجديد “رامز نيفر إند”.

وقد وقع لاعبي من نادي الزمالك ضحية لبرنامج رامز جلال الجديد وهما أحمد فتوح وإمام عاشور ، كما نجح البرنامج في إيقاع الحكم الدولي إبراهيم نور الدين .

إمام عاشور

أحمد فتوح

ونشر صدي البلد خلال الساعات الماضية العديد من التفاصيل لاول مرة عن برنامج رامز جلال الجديد “ رامز نيفر إند ” ، ومنها القائمة شبه الكاملة للضيوف من أهل الفن.

ومن أبرز الاسماء التى سوف تحل ضيوف على البرنامج وتنشر لاول مرة : أحمد حاتم ، شيماء سيف ، أمير عيد ، محمد فراج ، بسنت شوقي ، هنادي مهني ، ميلا الزهراني ، أمينة شلباية ، بالإضافة الى محمد رمضان والفنان أحمد السقا، ومحمد فؤاد ، نهال عنبر ونجلها حسام الحسيني ، ونسرين أمين.

مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال الجديد :

برنامج رامز جلال الجديد “رامز نيفر إند”، من المقرر عرضه فى شهر رمضان 2023، بعد أذان المغرب مباشرة ، على قناة mbc مصر ، كما يذاع البرنامج على قناة mbc العامة ، mbc العراق ، بالإضافة الى منصة شاهد الفضائية.