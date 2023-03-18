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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا فنيا بمناسبة الذكرى الـ34 لاسترداد طابا

خالد فودة محافظ
خالد فودة محافظ جنوب سيناء

شهد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، حفلا فنيا أحياه مواهب جنوب سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة (الذكري 34 لاسترداد طابا)، من أمام قلعة صلاح الدين بطابا، بحضور شخصيات عامة وضيوف المحافظة، وقيادات تنفيذية وأمنية، ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

خالد فودة محافظة جنوب سيناء


وأشار بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء إلى أن الحفل الفني أحياه مواهب وفرق الثقافة المحافظة.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني، والقرآن الكريم للقارئ حسان محمد حسان، وأغاني للموهبة أروى صالح، والقاء شعر من علي حسن الملقب "الأبنودي الصغير"، وغناء للموهبة فريدة مجدي، وفرقة التلقائيين بالمحافظة.
وأكد البيان أن المحافظ والحضور أثنوا على المواهب الصغيرة بالمحافظة، ووعد برعايتهم وتكوين فرق فنية تمثل المحافظة في المحافل الدولية.

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