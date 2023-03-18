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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات بيجو 3008 موديل 2023 فى مصر

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز 3008 خلال شهر مارس الجاري .

بيجو 3008 موديل 2023

وأوضح وكيل بيجو ، ان السيارة 3008 موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، وتمت زيادة سعرها من 20 ألف جنيه الى 25 الف جنيه .

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بـ 20 ألف جنيه هتركب فرنساوى بزجاج كهربائي

ومن المعروف ان السيارة بيجو 3008 موديل 2023 ، تاتى بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بيجو 3008 موديل 2023

وتتسارع السيارة بيجو 3008 موديل 2023 ، من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 53 لتر.

 

اما الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023، فتاتى بطول 4447 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1615 مم، وقاعدة عجلات بطول 2675 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 520 لتر .

بيجو 3008 موديل 2023

وتضم السيارة بيجو 3008 موديل 2023 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينهما ، مثبت سرعة، و6 وسائد هوائية، ونظام مانع الانغلاق ، وموزع فرامل عند الطوارئ ، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام ركن أوتوماتيك، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام تنبيه للنقط العمياء، و خاصية التنبيه عند الخروج من المسار، وحساسات أمامية وخلفية للاصطفاف، وكاميرا خلفية.

بيجو 3008 موديل 2023

وتاتى السيارة بيجو 3008 موديل 2023 ، فتحة سقف بانوراما، ومقاعد يمكن التحكم في إعادة ضبطهم كهربائياً، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة ، و نظام أقفال تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وريموت كنترول .

بيجو 3008 موديل 2023

اما عن اسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023 : 

- فئة  Active Pack بسعر مليون و 50 ألف جنيه بدلا من مليون و30 ألف جنيه 

- فئة  Allure Pack بسعر مليون و 150 ألف جنيه بدلا من مليون و 130 ألف جنيه 

- فئة  GT بسعر مليون و 275 ألف جنيه بدلا من مليون و 250 ألف جنيه 

- فئة  GT – Red interior بسعر مليون و 285 ألف جنيه بدلا من مليون و 260 ألف جنيه 

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