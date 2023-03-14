بـ 20 ألف جنيه هتركب فرنساوى بزجاج كهربائي

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى من حيث الانتشار ، حيث ضم الكثير من الاشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

رينو 19 موديل 1997



واصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع اسعارها .



و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة فرنساوى ، تعتبر الأرخص فى مصر ، وهى رينو 19 موديل 1997 .

رينو 19 موديل 1997



وأوضح بائع السيارة فى الإعلان على إحدى المنصات ، انها ذات فرش جلد، و المكيف، و نوافذ كهربائية امامية، و نوافذ كهربائية خلفية، و راديو كاسيت و مدخل USB ، قائلا " رينو 19 موديل 1997 للبيع بحاله ممتازه فبريكا من الداخل تاني يد من غير توكيلات " .

رينو 19 موديل 1997



ومن المعروف ان السيارة رينو 19 موديل 1997 ، تاتى بمحرك 1300سي سي بقوة 137 حصان وبسرعة قصوى تبلغ 215 كيلومتر في الساعة (134 ميل/س) .



وتتسارع السيارة رينو 19 موديل 1997 من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميل/س) 8.2 ثانية.

رينو 19 موديل 1997



اما عن سعر السيارة رينو 19 موديل 1997 ، داخل الاعلان فكان 20 الف جنيه .