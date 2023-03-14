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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 20 ألف جنيه هتركب فرنساوى بزجاج كهربائي

رينو 19 موديل 1997
رينو 19 موديل 1997

تعتبر السيارات المستعملة  من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى من حيث الانتشار ، حيث ضم الكثير من الاشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

رينو 19 موديل 1997


واصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع اسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة فرنساوى ، تعتبر الأرخص فى مصر ، وهى رينو 19 موديل 1997 .

رينو 19 موديل 1997


وأوضح بائع السيارة فى الإعلان على إحدى المنصات ، انها ذات فرش جلد، و المكيف، و نوافذ كهربائية امامية، و نوافذ كهربائية خلفية، و راديو كاسيت و مدخل USB ، قائلا " رينو 19 موديل 1997 للبيع بحاله ممتازه فبريكا من الداخل تاني يد من غير توكيلات " .

رينو 19 موديل 1997


ومن المعروف ان السيارة رينو 19 موديل 1997 ، تاتى بمحرك 1300سي سي بقوة 137 حصان وبسرعة قصوى تبلغ 215 كيلومتر في الساعة (134 ميل/س) .


وتتسارع السيارة رينو 19 موديل 1997 من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميل/س) 8.2 ثانية. 

رينو 19 موديل 1997


اما عن سعر السيارة رينو 19 موديل 1997 ، داخل الاعلان فكان 20 الف جنيه .

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