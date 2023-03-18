عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس ميدو فقط .. سيف زاهر يفجر مفاجأة كبرى بشأن المرشحين لتولي تدريب الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة كبرى بخصوص المرشحين لخلافه فيريرا بعد إقترابه من الرحيل عن نادي الزمالك.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية ، إن أحمد حسام ميدو الأقرب لتوليه مهمة الزمالك في الفترة المقبلة.

وشدد زاهر علي أن  خالد جلال أيضاً دخل دائرة الترشيحات لنادي الزمالك.

عادت إلى القاهرة صباح اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم ٢٦ مارس الجاري في  إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.

وودع فريق الزمالك دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما،  باستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات للبطولة ، ليتوقف رصيد الأبيض عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في المجموعة في حين رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم الوصافة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

ترشيحاتنا

4 مفاجآت في زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة.. هل يزور أردوغان مصر

بنك ناصر الاجتماعي يرفع العائد على الشهادات الادخارية 3 سنوات

رغم سعى الحكومة لاعتقاله .. عمران خان يتوجه إلى المحكمة

بسبب الإصلاحات الاقتصادية.. تصنيف ائتماني جديد للسعودية

بالأسماء والعناوين.. 41 شركة خاصة تعلن حاجتها لـ3116 فرصة عمل في 11محافظة

ليس ميدو فقط .. سيف زاهر يفجر مفاجأة كبرى بشأن المرشحين لتولي تدريب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن بمهرجان الإسماعيلية

احذر.. حفظ الأفوكادو بهذه الطريقة يصيبك بالإسهال

رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية| هل زوجك منهم؟

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

فيديو

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

مستوحى من حياة 4 سيدات.. قصة مسلسل ستهم لـ روجينا

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ