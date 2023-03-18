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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الأهلي.. صن داونز يتقدم بالهدف الأول.. والهلال يرد سريعًا بالتعادل

صدى البلد

أحرز فريق الهلال السوداني هدف التعادل  في مرمى صن داونز ، في المباراة التي تقام على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 1-1.
تقدم صن داونز بالهدف الأول  عن طريق اللاعب خوليسو موداو في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.
وتعادل محمد عبد الرحمن لفريق الهلال في الدقيقة72.

وفي حال فوز الهلال على صن داونز في مباراة اليوم، يتأهل الفريق السوداني رسميا إلى الدور ربع النهائي رفقة صن داونز، بينما يودع الأهلي البطولة ، أما في حال تعادل أو خسارة الأزرق، يتأجل حسم المتأهل الثاني من المجموعة الثانية إلى الجولة السادسة والأخيرة.

ترتيبب المجموعة الثانية:

صن داونز: 10 نقاط (تأهل رسميا)
الهلال: 9 نقاط
الأهلي: 7 نقاط
القطن الكاميروني: 0 نقاط (ودع البطولة رسميا)

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