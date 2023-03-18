مجدي عبدالغني يطرح سؤالًا مثيرًا بعد تعادل الهلال وصن داونز

طرح الإعلامي مجدى عبدالغني سؤالًا مثيرًا عقب تعادل نادي صن داونز جنوب الأفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب مجدى عبدالغني عبر حسابه علي فيسبوك "ما هي نسبة تأهل الأهلي إلي ربع نهائى دوري الأبطال من وجهة نظرك؟".



وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.