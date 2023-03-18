أتليتكو مدريد يكتسح فالنسيا بثلاثية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق أتليتكو مدريد نظيره فالنسيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية أتليتكو مدريد عن طريق كل من جريزمان وكاراسكو وليمار في الدقائق 23، 49، 67.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، خيمينيز، هيرموسو

خط الوسط: ماركوس لروينتي، كوكي،دي باول ، كاراسكو.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، أنطوان جريزمان.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يأتي فريق فالنسيا في المركز 17 برصيد 26 نقطة.