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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني .. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يعتزم  خلال الساعات المقبلة مخاطبة هيئة استاد القاهرة لاستضافة مباراة الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي سيطلب اللعب في استاد القاهرة لتنفيذ قرار السويسري كولر المدير الفني، بجانب مخاطبة الجهات الأمنية لضمان حضور جماهير كبير لا يقل عن 30 ألف مشجع.


وقال حتحوت في تصريحاته، أن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة أكد له خلال اتصالات هاتفي جمعهم اليوم، أن هيئة الاستاد في انتظار المكاتبات الرسمية بشأن استضافة مباراة الأهلي والهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وقال حتحوت، إن رئيس هئية ستاد القاهرة أبلغة حتى الآن الأهلي لم يخاطبنا بشأن اللقاء لكننا مشغولون بالتجهيز وتهيئة الملعب على أكمل وجه لاستضافة المباريات في الفترة المقبلة.


وأوضح ،:«هناك جهد كبير يبذل في الوقت الحالي من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة منتخب مصر ومالاوي، وعندما يخاطبنا الأهلي سنرى الأمر».
 

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