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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

فيريرا
فيريرا

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد الإخفاق الإفريقي.


وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن زلزال الخروج الإفريقي هو المسيطر على الأجواء داخل النادي الأبيض، مضيفا أن البرتغالى فيريرا، المدير الفني، اقترب من الرحيل عن الجهاز الفني للفريق الأبيض بعد الخروج رسميا من بطولة دوري أبطال أفريقيا .
  
وتابع هاني حتحوت: "أحد أعضاء مجلس الإدارة قال نصا: «هذا مدرب تغييراته خاطئة ولا يجيد قراءة المباريات في الفترة الأخيرة وحان وقت رحيله، والمجلس الأبيض مدرك صعوبة فسخ التعاقد مع البرتغالي فيريرا، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة والشرط الجزائي، حيث سيحق له الحصول على ما يقرب من 20 مليون جنيه، وهو ما سيكون صعبا للغاية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي".


وأردف: "سيتم الاجتماع مع فيريرا لحسم مصيره، وحال التوصل لاتفاق على الرحيل بالتراضي بين الطرفين سيتم توجيه الشكر له، وخاصة أن مسؤولي الأبيض لا يرغبون في سداد قيمة الشرط الجزائي كاملا".


وأشار إلى أن أصوات داخل المجلس تنادي بتعيين أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًّا للزمالك في الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم، كما أن خالد جلال المدير الفني السابق للفريق، متواجد هو الآخر في الصورة وأيضا طارق مصطفى وهو ما سيتم الاستقرار عليه في الفترة المقبلة، والبعض اقترح ضرورة تواجد مدرب مصرى ولو بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي.


وأكد أن مسؤولو القلعة البيضاء، توعدوا لاعبي الفريق بعقوبات رادعة، وأكدوا فيما بينهم أن الفريق به «مجموعة شللية ومعلمين» على حد قولهم، سينهوا على ما يحدث سريعا، ولهذا فإن المجلس الأبيض سيجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم العديد من الملفات بعد الخروج الأفريقي وأبرزها مصير الجهاز الفني.

https://www.youtube.com/watch?v=jEmc10ZLmss

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