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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: خناقات واتهامات داخل غرفة ملابس الزمالك بعد الوداع الإفريقي.. فيديو

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة كبيرة حدثت داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بفريق الزمالك عقب الخسارة من فريق شباب بلوزداد الجزائرى وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الأزمة بدأت بمجرد دخول البرتغالي فيريرا ومعاونيه إلى غرفة ملابس الزمالك، مضيفاً أن الجهاز المعاون تحدث مع اللاعبين بصوت عال وأكدوا عدم رضاهم بسبب الأداء، واتهموا اللاعبين بأنهم خذلوهم، وأنهم تفاجأوا بالاستهتار من بعض اللاعبين.

وأشار حتحوت، إلى أن مشادات ساخنة حدثت بين اللاعبين بعضهم البعض، مؤكداً أن بعض اللاعبين صبوا غضبهم علي البرتغالى فيريرا واتهموه بسوء التقدير، وذلك اثناء تواجد فيريرا فى المؤتمر الصحفي.

https://www.youtube.com/watch?v=jEmc10ZLmss

دوري ابطال افريقيا شباب بلوزداد الزمالك فيريرا

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