ياسمين عبد العزيز في العين السخنة من أجل «ضرب نار»

تعكف النجمة ياسمين عبد العزيز ؛ على تصوير مشاهدها في مسلسل ضرب نار وذلك في منطقة العين السخنة .

وتتواجد ياسمين عبد العزيز في العين السخنة اليوم وغدا علي ان تعود للقاهرة لاستكمال باقي مشاهدها.

ياسمين عبد العزيز وضرب نار

شوقت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها لمسلسها الجديد ضرب نار المقرر عرضه فى رمضان المقبل والذي تشارك فى بطولته بجانب زوجها الفنان احمد العوضي.



ونشرت ياسمين بوستر المسلسل عبر حسابها علي انستجرام رفقة العوضي وعلقت قائلة "ضرب نار رمضان ٢٠٢٣ "



ويعد مسلسل “ضرب نار” من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام ويشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، في التعاون الدرامى الثالث بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى 2021.