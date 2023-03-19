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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للعناية الذاتية أثناء فترة الإباضة

نصائح للعناية الذاتية
نصائح للعناية الذاتية أثناء فترة الإباضة

تختلف النساء في توقيت التبويض ، وعادة ما يحدث ذلك في اليوم الرابع عشر من فترة ثمانية وعشرين يومًا، ومع ذلك قد تحدث الإباضة في أي وقت بين اليوم العاشر والتاسع عشر، ويتطلب الحمل معرفة متى ستندمج البويضة مع الحيوانات المنوية وتخصب البويضة الملقحة.

يعد حساب وقت التبويض أيضًا جزءًا مهمًا من علاج العقم من الضروري توخي مزيد من الحذر أثناء الإباضة من أجل تحقيق حمل ناجح.

 

إذا كنت تبحثين عن نصيحة حول كيفية الحمل، فيجب أن تكون الرعاية الصحية أثناء التبويض على رأس أولوياتك، من خلال العناية الجيدة أثناء الإباضة، فيمكنك تحديد موعد التبويض من خلال رسم بياني لدرجة حرارة الجسم الأساسية ، أو ملاحظة التغيرات في مخاط عنق الرحم، أو الخضوع لفحص بالموجات فوق الصوتية، أو باستخدام مجموعة توقع الإباضة.

 من أجل الحصول على إباضة صحية وحمل سعيد، إليك بعض النصائح للحمل والتي تتعلق بالرعاية الصحية أثناء الإباضة  الرعاية الذاتية أثناء الإباضة أثناء التبويض، تبدأ البويضة الجديدة في تحضير نزولها إلى أسفل قناة فالوب لدخول الرحم من أجل الاستقرار مع الحيوانات المنوية القادمة من الشائع حدوث التبويض خلال الأيام 14-15 من الدورة الشهرية، خلال هذه المرحلة، نكون أكثر إشراقًا وحيوية ودوافعًا لتحقيق أهدافنا.

 كشف موقع بولد سكاى عن الأطعمة التي يجب تناولها، وما يجب تجنبه، والأنشطة التي يجب القيام بها خلال مرحلة التبويض من الدورة الشهرية.

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 1. ممارسة الرياضة 

هناك العديد من الفوائد المرتبطة بالتمارين الرياضية ، من بينها الحفاظ على توازن الهرمونات تعتمد الإباضة كليًا على الهرمونات المصاحبة لها، لذا فإن عدم التوازن الهرموني يمكن أن يؤثر سلبًا على عملية الإباضة. تعتبر ممارسة الرياضة من أهم نصائح الحمل  .

 

2. تناول البروتين 

 المنبثقة لا شك أن البروتين مهم جدًا للإباضة السليمة. البازلاء مثلا غنية جدًا بالبروتين وستساعدك في جعل الدورة الشهرية طبيعية يعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين أثناء الحمل أحد النصائح الهامة للحمل للبقاء بصحة جيدة  . 

 

3. قللي من الكافيين

 

 خلال فترة التبويض، يوصى بتقليل تناول الكافيين لتحسين التبويض. سيؤثر الكافيين سلبًا على خصوبتك ، لذلك عليك التأكد من تقليل تناول الكافيين في هذا الوقت، من المهم أن تضع ذلك في الاعتبار كإجراء احترازي للرعاية الصحية. 

 

4. تجنب الوجبات السريعة 

 

خلال فترة التبويض، يجب تجنب الأطعمة السريعة والأطعمة المعلبة والأطعمة السريعة، والأطعمة غير المرغوب فيها التي تحتوي على دهون متحولة ليست جيدة لجسمك خلال فترة التبويض، وأظهرت الدراسات أن الدهون المتحولة ستقلل من إمكانية التبويض لدى النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات .

 

 5. تجنب التدخين 

 

إذا كنتي تدخنين، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمشكلة التبويض أو غيرها من المشاكل الصحية العامة التي قد تؤثر على خصوبتك أكثر.

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