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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل رمضان.. طريقة تحضير عصير الخروب الطبيعي بطريقتين مختلفتين

طريقة تحضير عصير
طريقة تحضير عصير الخروب الطبيعي

عصير الخروب الطبيعي من المشروبات الشهيرة خلال شهر رمضان تعرفوا على طريقة تحضير عصير الخروب الطبيعي بطرقتين مختلفتين للشيف سارة الحافظ .


الطريقة الأولى المغلي


مقادير
ربع كيلو خروب مجروش
1 لتر ماء
1 كوب سكر
مكعبات ثلج


طريقة تحضير عصير الخروب الطبيعي 


في وعاء كبير وعلى نار متوسطة نضع السكر ونقلبه حتى يذوب ويصبح كراميل ذهبي اللون
نضيف الخروب المجروش، ونقلبه لمدة دقيقتين
نضيف الماء، ونقلبه جيداً حتى يغلي
نرفع عصير الخروب من على النار ثم نصفيه ونتركه ليبرد 
نضع عصير الخروب في زجاجة نظيفة ونحفظه في الثلاجة لحين التقديم
نضع مكعبات الثلج في الأكواب ونصب فوقها عصير الخروب ونقدمه بارد

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الطريقة التانيه المنقوع


المقادير


نصف كيلو من الخروب
لتر من الماء
1 كوب من السكر


طريقة تحضير عصير الخروب الطبيعي 


يتم نقع الخروب في الماء ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتحول الماء الناتج عنه إلى اللون البني
نضعه على النار الهادئة لمدة ساعة على الأقل حتى الغليان
نضيف إليه السكر ونتركه يغلي مرة أخرى على النار لمدة ربع ساعة تقريبا
يتم تركه حتى يبرد تماما ويصفى ويحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق
يوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلج ويقدم مع وجبة الإفطار وبالهنا

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