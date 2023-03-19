رضا عبد العال: سيف فاروق جعفر يقترب من الأهلي

فجَرَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة كبرى بشأن لاعب وسط نادي الزمالك سيف فاروق جعفر، الذي سينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة TeN: "سيف فاروق جعفر سينتهي تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يفاوضه أي من أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض حول تجديد تعاقده، ولذلك أؤكد أن اللاعب بات قريباً من الانتقال للنادي الأهلي في صفقة مدوية".

وأضاف رضا عبد العال: "سيف فاروق جعفر، لن يكون اللاعب الأخير القريب من الانتقال إلى الأهلي، بل أن هناك بعض اللاعبين الآخرين سيسيرون على نفس النهج وعلى رأسهم يوسف أسامة نبيه".