غاده عبد الرازق: بحاول ابقي زي كيم كارداشيان بس مفيش فايدة

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت غادة في الصور بإطلالة متميزة من داخل منزلها.

وعلقت: "دي حالتي دايما لما برجع من التصوير وأحس ان شكلي حلو، أهري نفسي تصوير على أمل أطلع بصور شكلها حلو زي كيم كارداشيان في الحمام ومفيش فايدة".

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لحم غزال" بطولة مي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز».