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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل عاجل.. بوتين يلتقي بقيادة العملية العسكرية في أوكرانيا

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز للأنباء ، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا.

بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف المسؤول عن حرب موسكو في أوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الاجتماع عقد في مركز قيادة روستوف-أون-دون في جنوب روسيا.

وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم أمس السبت في زيارة غير معلنة للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم روسيا لشبه الجزيرة من أوكرانيا.

وكان في استقبال بوتين حاكم سيفاستوبول الذي تم تنصيبه في روسيا ، ميخائيل رازفوزاييف ، وتم اصطحابه لرؤية مركز جديد للأطفال ومدرسة فنية في ما قال المسؤول إنها زيارة مفاجئة.

 

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