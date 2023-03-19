المحيط الهادئ وطاجيكستان.. زلزالان اليوم بعد الهزة الأرضية في الإكوادور بالأمس

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على عمق 444 كم، جنوب المحيط الهادئ، وفق ما ذكرت صحف دولية.



كما ضرب زلزال بقوة 4.1 - 66 كم شمال غرب مرغب ، جورنو بدخشان ، طاجيكستان.

وهز زلزال قوي المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدينة في الإكوادور يوم أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإلحاق أضرار بمنازل ومباني ودفع السكان المذعورين إلى الشوارع.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة جواياس الساحلية بالبلاد.



كانت تتمركز الهزة على بعد حوالي 50 ميلاً جنوب جواياكيل ، والتي بها منطقة مترو تضم أكثر من 3 ملايين شخص.

وتوفي أحد الضحايا في بيرو ، بينما توفي 14 آخرون في الإكوادور ، حيث أفادت السلطات أيضًا بإصابة 126 شخصًا على الأقل.