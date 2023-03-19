عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. سر عتاب شكري سرحان لـ فاتن حمامة بسبب القبلات

شكري سرحان - فاتن
شكري سرحان - فاتن حمامة

تحل اليوم الأحد 19 مارس، ذكرى رحيل الفنان شكري سرحان، الذي ولد بمحافظة الشرقية في 13 مارس عام 1925، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1993، عن عمر يناهز الـ 72 عاما. 

 

خلاف شكري سرحان وفاتن حمامة 

قال الفنان شكري سرحان، في حوار سابق له مع مجلة (أهل الفن) في عددها الثالث عام 1954: «إن الفنانة فاتن حمامة اعتادت كلما ظهرت في موقف من المواقف الغرامية علي أن تفرض قيودا بينها وبين الممثل الذي يؤدي أمامها هذا النوع من الأدوار، ما يمنع الممثل من الانطلاق في أداء دوره على الوجه الأكمل». 

وتابع شكري سرحان : «كنا نلتمس لها العذر في ذلك، ونقول إن لها مبدأ يجب أن نحترمه، حتي خرجت علينا أخيرا بقبلتها التاريخية الأولى في فيلم (صراع في الوادي ) في الوقت الذي مثلت أمامها دورا عاطفيا في فيلم من إنتاجها (موعد مع الحياة) وكانت فيه مواقف كثيرة تتطلب إظهار مشاهد (القبلات) ولكنها كانت تمانع بشدة». 

 

رد فاتن حمامة

وعندما بلغ هذا الأمر إلى الفنانة فاتن حمامة أبدت دهشتها وقالت: «أنا مندهشة لأن هذا الكلام موجه من شكري سرحان ولكني ألتمس له بعض العذر لأنه لم يشاهد الفيلم جيدا، موضحة فلو كان شاهده لغير رأيه في كل ما قاله لأن مشهد (القبلة ) الذي ظهر في هذا الفيلم لا يمثل القبلة بمعناها الصحيح لأنها بسيطة عادية على (الخد )، مشيرة وهي ليست القبلة الأولي لي كما ذكر فقد أديت أكثر منها في فيلم ( قلوب الناس) مع الفنان أنور وجدي». 

وتابعت فاتن حمامة: «ولكن يوسف شاهين مخرج الفيلم، هو الذي أثار حول هذه القبلة البسيطة العادية، جوا من الإثارة ما جعل المتفرج العادي يشعر بأن هناك قبلة حقيقية».

وأضافت: «أحب اطمئن شكري سرحان بأنني لم ولن أخرج عن التقليد الذي وضعته لنفسي وسأظل أضع الحدود والقيود بيني وبين الممثل الذي يؤدي أمامي النوع من الأدوار». 

 

وفاة شكري سرحان

وفي عام 1997 توفي شكري سرحان، بعد أن اعتزل التمثيل، وابتعد تماما عن الأضواء والوسط الفني منذ عام، 1991 واعتكف حتى وفاته على قراءة القرآن الكريم.

شكري سرحان الفنان شكري سرحان فاتن حمامة الفنانة فاتن حمامة وفاة شكري سرحان ذكرى شكري سرحان ذكرى رحيل شكري سرحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الصيام في أجواء شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان.. وتحذر: "ماحدش يصيف"

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

موضوعات متعلقة

لمة وفوانيس.. هلا رشدي تحتفل بشهر رمضان مع الأطفال بأغنية جديدة

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

أخبار الفن| إلهام شاهين تتغزل في أنغام.. موقف محرج لـ درة بسبب القبلات

رمضان 2023| روجينا تحلق شعرها وترتدي ثوب الرجال في مسلسل ستهم.. تعرف على القنوات العارضة

عبد الباسط حمودة وأحمد أمين وأحمد الخطيب يغنون لـ «البطة الصفرا»

في ذكراه.. قصة أزمة يحيى شاهين مع أم كلثوم

من أحلى المسلسلات .. أحمد جمال سعيد يكشف كواليس مشاركته في كامل العدد

الثنائي دينا وغسان يختتمان فعاليات مهرجان العود بالرياض

ترشيحاتنا

الوزراء يستعرض موضوع العولمة الاقتصادية في عدد جديد من مجلته

هبوط مفاجيء في سعر الذهب والجرام يفقد 35 جنيها

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم شهر رمضان المبارك

خالد البلشي: النقابة ستقف وراء الصحفيين المؤقتين وستحمي حقوقهم فى التعيينات

في قلب القدس.. إسرائيليان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية

الكعبة تستعد لاستقبال رمضان 2023.. هنا قبلة الإسلام وملاذ أفئدة المسلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شغله عنده لاختراق المواقع.. تعرف على أول خدعة من روبوت GPT-4 لإنسان

قبل رمضان.. احذر هذه الأكلات تزيد من الحموضة والارتجاع

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ