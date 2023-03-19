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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

احمد شوبير
احمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف إدارة نادي الزمالك من بديل فيريرا المدير الفني للفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال: ادارة الزمالك تحاول جاهدة تصفية الأمور مع فيريرا بشكل ودي، مقابل جزء من مستحقاته. 

وتابع أن أسامة نبيه أحد الأسماء المطروحة بقوة بديلا لفيريرا، وكذلك خالد جلال خاصةً بعد تجربته السابقة مع نادي الزمالك. 

وكان قال الإعلامي هاني حتحوت، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد الإخفاق الإفريقي.

فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك 

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن زلزال الخروج الإفريقي هو المسيطر على الأجواء داخل النادي الأبيض، مضيفًا أن البرتغالى فيريرا، المدير الفني، اقترب من الرحيل عن الجهاز الفني للفريق الأبيض بعد الخروج رسميًا من بطولة دوري أبطال أفريقيا .
 ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له يوم 26 مارس الجاري في إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.

الزمالك فيريرا المدير الفني فيريرا تويتر احمد شوبير ادارة نادي الزمالك نادي الزمالك

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بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

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