وعدت ووفيت.. رسالة مصطفى شوبير لـ كهربا بعد تألقه

وجه حارس المرمى مصطفى شوبير، رسالة لمحمود كهربا، بعد تسجيله هاتريك أمام القطن الكاميروني وانضمامه للمنتخب.

وكتب عبر فيسبوك: "اول هدية لعيد ميلادي وعدت واوفيت يا اخويا مبروك المنتخب يا حبيبي و عقبال هدية الماتش الجاي ان شاء الله".

ووجه محمود كهربا رسالة لجماهير النادى الأهلي عقب تعادل نادي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب كهربا عبر حسابه علي انستجرام "وما بعد الصبر إلا جبرا جميلا ، اللهم لك الحمد و الشكر دائمآ وابدا ❤️🙏⚡️احلامي اقوى مني ومكمله ⚡️🏃‍♂️Hat-⚽️⚽️ ⚽️⚡️🦅"



وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.