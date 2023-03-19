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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعدت ووفيت.. رسالة مصطفى شوبير لـ كهربا بعد تألقه

صدى البلد

وجه حارس المرمى مصطفى شوبير، رسالة لمحمود كهربا، بعد تسجيله هاتريك أمام القطن الكاميروني وانضمامه للمنتخب.

 

وكتب عبر فيسبوك: "اول هدية لعيد ميلادي وعدت واوفيت يا اخويا مبروك المنتخب يا حبيبي و عقبال هدية الماتش الجاي ان شاء الله".

ووجه محمود كهربا رسالة لجماهير النادى الأهلي عقب تعادل نادي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1  في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكتب كهربا عبر حسابه علي انستجرام "وما بعد الصبر إلا جبرا جميلا ، اللهم لك الحمد و الشكر دائمآ وابدا ❤️🙏⚡️احلامي اقوى مني ومكمله ⚡️🏃‍♂️Hat-⚽️⚽️ ⚽️⚡️🦅"


وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.

كهربا الأهلى الهلال السوداني ابطال افريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا حارس المرمي مصطفي شوبير

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