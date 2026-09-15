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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد توجه بحزمة إجراءات لتحسين الخدمات بقرى الشب في باريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بحزمة من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الشب التابعة لمركز باريس، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بصورة منتظمة ومستدامة، وذلك في ضوء نتائج زيارتها الأخيرة للقرى، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأهالي بالمناطق النائية.

حزمة من الإجراءات الاجتماعية

وتضمنت الإجراءات، تأمين الاحتياجات الأساسية لقرى الشب على مدار الشهر، من خلال توفير السلع التموينية والخضروات والفاكهة وأسطوانات الغاز، إلى جانب توفير المياه النقية بصورة منتظمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شملت توجيهات المحافظ دعم منظومة الخبز بالقرية الرابعة، من خلال توفير 3 أطنان من الدقيق شهريًا، فضلًا عن توفير مخبز تابع للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية بالقرية الأولى، عبر توفير فردين من هيئة التمريض بنظام التناوب، وتخصيص سيارة إسعاف بصورة دائمة لخدمة الأهالي، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتحسين الرعاية الصحية بالقرى النائية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

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