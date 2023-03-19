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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصطفى حسني لطلاب عين شمس: المسلم بأفعاله وأقواله وأخلاقه

الداعية نصطفي حسني
الداعية نصطفي حسني

شهدت جامعة عين شمس إقبالا كثيفا من طلاب الجامعة في ندوة  الداعية مصطفي حسني، وذلك في إطار زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب وحرصاً من جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة.

وقال الداعية مصطفي حسني ،أن يكون المسلم نموذج مشرف للدين فى أفعاله وأقواله وأخلاقه .


وأكد الداعية مصطفي حسني  أن المعلومات الصحيحة عن الدين وأحكامه لابد أن تؤخذ من المتخصصين في العلوم الشرعية حتى يكون لدى كل منا مرجعية صحيحة، فالدين به معلومات فطرية كحرمة الكذب والسرقة وغيرها ومعلومات متخصصة نحصل عليها من علماء الدين.

وقال إن من يتناول الدين سواء بالتفريط أوالتشديد كلاهما يتبع القرآن والسنة بفهم خاطئ وليس له مرجعية علمية متخصصة ولكن الدين أساسه الوسطية.

قال الداعية مصطفي حسني خلال ندوة بجامعة عين شمس  القلق شعور طبيعى لكى يحفز الإنسان على إنجاز عمله أو دراسته ولكن لابد ألا يزيد عن حده الطبيعى حتى لا يتحول إلى قلق مرضى يتطلب اللجوء إلى العلاج النفسي .

ومن جانبه قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ، أن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية والندوات باعتبارها مكمل للعملية التعليمية لتقديم خريج مميز قادر علي مواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلي أن ممارسة النشاط مكفوله لكافة الطلاب وأن جامعة عين شمس تضم أكبر  قاعدة مشاركة في الأنشطة الطلابية .


وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود خلال ندوة الداعية مصطفي حسني بجامعة عين شمس انه نظرا لانشغال الداعية مصطفي حسني سوف يتم الرد علي كافة الاشئلة من خلال صفحة اسرة من اجل مصر .

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى - رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور  عبد الفتاح سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  ومن إعداد ابدكتور حاتم ربيع - رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية وتنسيق  أحمد خالد - منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

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جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس سوق العمل Jobs Education

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