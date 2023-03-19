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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

داود لأئمة الصومال: ما نواجهه اليوم افتراء على الإسلام بلا دليل يعقل

الدكتور محمد داود
الدكتور محمد داود

عقدت اليوم الأحد، في إطار فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، محاضرة ألقاها د. محمد داود - أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس: لمتدربي الصومال، تحت عنوان (الحرص علي تحصيل العلم).

الحرص علي تحصيل العلم

وأرشد د. محمد داود المتدربين إلى أهمية العلم وما له من مكانة توجب عليهم تحصيله سواء كان هذا العلم دينيا أو دنيويا، مؤكدا أنه على المسلم تعلم أحكام الإسلام وشرائعه ومما هو في حاجه إليه من العلوم.

وأوضح مكانة اللغة، حيث قال: لولا ظهور اللغة لم تكن هناك بعض الحضارات المنتشرة الآن، وضرب لهم مثلا واضحا من القرآن الكريم له دلالة على أهمية العلم حيث ذكر الحق سبحانه وتعالى كلمة "أكرم" في قوله "اقرأ وربك الأكرم" مرة واحدة فقط مقترنة بكلمة " اقرأ" فهذا دليل على أهمية العلم وما له من مكانة، مضيفا أن القرآن الكريم لم يترك أية شبهة وردت إلا وقام بالرد عليها من خلال آياته.

وقال الدكتور داود: إن منهج القرآن الكريم احتكم أولا إلى الدليل العقلي، فهذا الاحتكام ليس من فراغ إنما له حكمهة لأن الذي نواجهه الآن هو افتراء على الإسلام بلا دليل عقلي، فالقرآن اعتمد الدليل العقلي لأن العلم هو الشاهد الثقة المقبول لدى جميع الناس.

ونصح د. داود المتدربين أن يأخذوا الحيطة والحذر من المواقع الإلكترونية المشبوهة والتواصل مع المراكز العلمية الموثوقة التي توضح سماحة الإسلام ووسطيته.

وختم محاضرته بالدعاء للمتدربين بالتوفيق فيما هو قادم لهم من جهود يبذلونها خدمة لهذا الدين العظيم دين الإنسانية جمعاء.

الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب محمد داود الحرص علي تحصيل العلم الدعاء متدربي الصومال

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