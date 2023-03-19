شوبير يكشف عن طلب مفاجئ من الهلال السودانى قبل مباراة الأهلي

أعلن نادى الهلال عن عزمه إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتين في الدوري المحلي من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال.. الهلال يخاطب الاتحاد السوداني لتأجيل مباراتيه في الدوري الممتاز أمام الأهلي شندي والأهلي مروي".

ويستعد الهلال لملاقاة الأهلي في القاهرة أحد يومي 31 مارس الجاري و1 أبريل المقبل في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كان الهلال قد تعادل بهدف لمثله في مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام صن داونز ليؤجل حسم بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة إلى مواجهته مع الأهلي ومنح الاحمر فرصة جديدة للتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.