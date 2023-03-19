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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر النجم السوري قصي خولي فيديو جمعه بشريكته في بطولة مسلسل "وأخيراً" النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ليثيرا الجدل مجدداً بقبلة بينهما عقب مشهد الاحتضان قبل أيام قليلة.

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وشارك خولي في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" مقطعاً مصوراً على وقع أنغام إحدى الأغاني الرومنسية، معلقاً بقوله: "خيال وياقوت قصة حب لا تنتهي"، في إشارة إلى اسمي الشخصيتين في العمل الدرامي.

قصي خولي 


وكان البرومو الخاص بمسلسل "وأخيراً" قد أحدث بلبلة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تضمنه مشهد حضن وقبل بين خولي ونجيم.

وشاركت نجيم البرومو معلقةً بقولها في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أنا قلتلكم لا تحكموا، طوّلوا بالكم جاييكم الأصعب بدكن تحكوا ما فيكم تفضلوا هيدا البرومو".

ومسلسل "وأخيراً" من النوع الاجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور حوادثه حول بطلة المسلسل "خيال" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، لها ماضٍ مخيف تخفيه عمّن حولها، حتى لا يعرفوا كيف وصلت إلى ما هي عليه اليوم. وتشارك في بطولته منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضر، ماجد روضة، غنوة محمود، فيفيان أنطونيوس وآخرون، وهو من إنتاج صادق الصباح، وإخراج أسامة الناصر.

قصي خولي نادين نسيب نجيم

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قبلة جريئة من قصي خولي لـ نادين نجيم تشعل السوشيال ميديا

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