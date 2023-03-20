عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات تصل لـ 70%.. إقبال كبير من المنياوية على معارض أهلا رمضان للسلع الغذائية

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان بالمنيا

ساعات ويبدأ شهر رمضان المبارك.. وتشهد معارض السلع الغذائية بمدن وقرى المنيا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم حيث تم إقامة 70 معرضا "أهلا رمضان" تضم كافة السلع الغذائية.

 

واقامت محافظة المنيا 9 معارض رئيسيه  بالمدن ومعرض بكل وحدة قرويه بإجمالي 61 معرض بالإضافة إلى توفير 40 سيارة متحركة تجوب النجوع والقرى من خلال جهاز خدمات القوات المسلحة وأمان وكلنا واحد والشركة المصرية لتجارة الجملة تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وتشهد معارض "اهلا.. رمضان" المنتشرة في كل ربوع المحافظة اقبالاً كبيرا من المواطنين ويتم إضافة كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بصفه مستمرة أمام المواطنين.


يقول الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه تم إقامة 70 معرض أهلا رمضان موزعه كالتالي 9 معارض رئيسيه بالمدن و61 معرض بالوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة للوصول إلى جميع المواطنين وذلك ضمن سلسلة من المعارض تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض اهلا رمضان علي مستوي جميع المحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

تحت شعار كلنا ولادك يا مصر..افتتاح المهرجان الكشفي لجوالي وجولات جامعة المنيا

تصدوا للإحتلال وقتلوا قائد السجون الانجليزية.. مالا تعرفه عن العيد القومي لمحافظة المنيا


وفى سياق متصل افتتح الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا عدد من معارض بنطاق المحافظة بالمنيا وملوي وسمالوط وتفقد "نائب المحافظ" أقسام المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة ، كما التقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من سلع متنوعة بأسعار مخفضة، وموجهين الشكر والتقدير للدولة لحرصها على توفير السلع بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة .

وأوضح نائب المحافظ أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.

ووجه نائب المحافظ وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، لافتا إلى أن معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والقرى التابعة لها، تشهد اقبالاً من المواطنين، كما يتم تغذية تلك المعارض بصفة يومية بكافة السلع الغذائية ، لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية.
 

معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
معارض أهلا رمضان بالمنيا
المنيا مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا محافظة المنيا التنمية المحلية وسم رمضان المبارك مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

بالأسماء.. لاعبون في الزمالك يرفضون خوض المباريات

تعجيل الزيادة.. مفاجأة سارة لـ أصحاب المعاشات.. فيديو

موضوعات متعلقة

اختناق 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في منزل بالمنيا

لا إصابات.. السيطرة على 3 حرائق بمنزلين وحظيرة مواشي بالمنيا

المنيا.. مصرع طالبة تناولت قرصا مجهول المصدر عن طريق الخطأ في ديرمواس

تحت شعار كلنا ولادك يا مصر..افتتاح المهرجان الكشفي لجوالي وجولات جامعة المنيا

نائب محافظ المنيا يشهد فعاليات المؤتمر الأول لـ"أسرة محاربى السرطان"

دون إصابات.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في المنيا

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تجهيز 3500 كرتونة مواد غذائية

نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمات للمواطنين بمستشفيي التأمين الصحي ومصر الحرة

ترشيحاتنا

بتخفيضات تصل لـ 70%.. إقبال كبير من المنياوية على معارض أهلا رمضان للسلع الغذائية

تصريحات عاجلة من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن احتجاجات انصار ترامب

الخارجية: هناك إرادة حقيقية بين مصر وتركيا لتجاوز أحداث الفترة الماضية

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين 20-3-2023

أدعية مستجابة قبل قدوم شهر رمضان

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ