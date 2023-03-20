بتخفيضات تصل لـ 70%.. إقبال كبير من المنياوية على معارض أهلا رمضان للسلع الغذائية

ساعات ويبدأ شهر رمضان المبارك.. وتشهد معارض السلع الغذائية بمدن وقرى المنيا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم حيث تم إقامة 70 معرضا "أهلا رمضان" تضم كافة السلع الغذائية.

واقامت محافظة المنيا 9 معارض رئيسيه بالمدن ومعرض بكل وحدة قرويه بإجمالي 61 معرض بالإضافة إلى توفير 40 سيارة متحركة تجوب النجوع والقرى من خلال جهاز خدمات القوات المسلحة وأمان وكلنا واحد والشركة المصرية لتجارة الجملة تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وتشهد معارض "اهلا.. رمضان" المنتشرة في كل ربوع المحافظة اقبالاً كبيرا من المواطنين ويتم إضافة كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بصفه مستمرة أمام المواطنين.



يقول الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه تم إقامة 70 معرض أهلا رمضان موزعه كالتالي 9 معارض رئيسيه بالمدن و61 معرض بالوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة للوصول إلى جميع المواطنين وذلك ضمن سلسلة من المعارض تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض اهلا رمضان علي مستوي جميع المحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



وفى سياق متصل افتتح الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا عدد من معارض بنطاق المحافظة بالمنيا وملوي وسمالوط وتفقد "نائب المحافظ" أقسام المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة ، كما التقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من سلع متنوعة بأسعار مخفضة، وموجهين الشكر والتقدير للدولة لحرصها على توفير السلع بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة .

وأوضح نائب المحافظ أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.

ووجه نائب المحافظ وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، لافتا إلى أن معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والقرى التابعة لها، تشهد اقبالاً من المواطنين، كما يتم تغذية تلك المعارض بصفة يومية بكافة السلع الغذائية ، لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية.



معارض أهلا رمضان بالمنيا

معارض أهلا رمضان بالمنيا

معارض أهلا رمضان بالمنيا

معارض أهلا رمضان بالمنيا