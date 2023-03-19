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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المايسترو هاني فرحات: ثقة المطربين العرب مسئولية كبيرة

صدى البلد

يعيش الموسيقار الكبير هاني فرحات حالة من الانتعاشة بعدما حققت حفلاته نجاحا استثنائيا من حفل لآخر.


وقدم هاني فرحات مؤخرا أهم حفلات الشرق الأوسط مع أهم نجوم الأغنية آخرها (صوت مصر) مع النجمة أنغام وهو الحفل الذي تخطى نجاحه موسم الرياض لتصل أصداؤه كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الحفل تتويجا لنجاح كبير حققه فرحات في موسم الرياض في أهم وأقوى حفلات الموسم ومنها احتفالية( هاني شنودة) التي كانت اجتماع لأهم نجوم الأغنية   عمرو دياب  محمد منير ،احمد عدوية ،انغام الذين قدموا فقراتهم بتوقيع فرحات.

وشارك الموسيقار هاني فرحات في حفل( صوت الأرض) تكريما للراحل طلال مداح وشارك به ما يقرب من ٤٠ مطرب ومطربة وأيضا احتفالية ( بعض من ذكرياتي ) للشاعر الأمير تركي  بن عبد الرحمن  التي قادها وغنت بها اهم مطربات الوطن العربي انغام ،اصالة ،نوال الكويتية ،داليا مبارك ،رولان وأميمة طالب.

وقال الموسيقار هاني فرحات أن كل هذا النجاح لم يأت من فراغ بل جاءت نتيجة جهد شديد وإخلاص وتصميم على تقديم الفن العربي بأبهى وأقوى صورة.

وأضاف: حرصت على التطوير والتنوع في كل حفل قدمته لتقديم موسيقى مختلفة بتقنيات حديثة ومواكبة للعصر وهو ما جعل النجاح يزيد مع كل حفل ويصل دائما إلى ذروته خاصة أن المستشار تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه يدعم هذه الحفلات ويشجعها ويشرف عليها بشكل شخصي حرصا منه على تقديم الأفضل دائما لسعيه الحثيث في البحث عن التميز ولن انسي إشادته الدائم بي وإعجابه بخطط العمل المختلفة لكل احتفالية".

هاني فرحات

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