دواء يتناوله الملايين لعلاج ارتفاع الكوليسترول يعرضهم لمخاطر أمراض القلب .. تفاصيل

على الرغم من فعالية العقاقير المخفضة للكوليسترول في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول ، إلا أن المرضى لا يزالون عرضة لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية التي تهدد حياتهم نتيجة استخدام تلك العقاقير بمفردها بدون إتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة الرياضة .

وتظهر دراسة نشرها موقع اكسبريس أنه حتى مع إدخال العلاج بدواء الستاتين وهو أحد الأدوية التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول عن طريق التحكم في انزيمات الكبد، يظل العديد من الأفراد أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لتصلب الشرايين ".



1. تناول أطعمة صحية للقلب



يمكن أن يقلل إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي نسب الكوليسترول ويحسن صحة قلبك ويجب التقليل من تناول الدهون المشبعة وتناوُل الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية مثل سمك السلمون والماكريل والرنجة والجوز وبذور الكتان.

2. ممارسة التمارين



يمكن أن تؤدي التمارين إلى تحسُّن الكوليسترول ويمكن ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة 5 مرات أسبوعيًّا

3. أقلع عن التدخين



يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين مستوى كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة



4. فقدان الوزن



تسهم زيادة الوزن حتى ولو بضعة أرطال إضافية في ارتفاع الكوليسترول فإذا كنت تتناول المشروبات السكرية، فيمكن استبدال تناولها بالفواكه الصحية فهي غنية بالألياف التي تمنحك الشبع وتساعد على أنقاص الوزن