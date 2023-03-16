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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أقوي من الأدوية.. وصفة هندية سهلة للتحكم في مستويات الكوليسترول

صدى البلد

الكوليسترول مادة شمعية موجودة في الدم يحتاجها الجسم لأداء وظائف مهمة، البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هما شكلا الكولسترول.

 ففي حين أن الكوليسترول الجيد ، يعزز صحة القلب ، المعروف باسم الكوليسترول الضار ، يمكن أن يسبب مضاعفات في القلب والأوعية الدموية. 

عندما يصل البروتين الدهني منخفض الكثافة في مجرى الدم إلى مستوى ضار ، يبدأ في الالتصاق بجدران الشرايين ، مما يؤدي إلى تضييقها وسدها في النهاية. 

يمكن أن يكون للكوليسترول الذي لا يمكن السيطرة عليه مضاعفات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين وما إلى ذلك.

ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي جيد واتباع عادات نمط حياة صحية يمكن أن يقلل من المضاعفات. 

 ما نحتاج أيضًا إلى فهمه هو أن ما نأكله له تأثير كبير على كمية الكوليسترول السيئ المنتج في أجسامنا .

 يعرضنا لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين. 

من أجل تجنب هذه المشكلات ، من الضروري معرفة أن عادات الأكل الصحية تشكل حجر الزاوية في أي خطة للتحكم في الكوليسترول ويمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول بشكل طبيعي، ومن ثم ، في إطار سعيي لتحقيق التوازن بين المذاق والصحة ، ابتكرت وصفة تعزز تأثير خفض الكوليسترول". 

إذا كنت ممن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول ، فهناك وصفة منزلية سهلة يجب أن تجربها وفقا لـindia.com:
كزبرة -50 جم
نعناع - 20 جم
ثوم - 20 جم
زيت بذور الكتان 15 جم
ملح (حسب الذوق)
عصير ليمون- 10 مل
الماء حسب الحاجة.

ضع جميع المكونات المذكورة أعلاه في الخلاط واخلطها للحصول على مذاق رائع.

الأوعية الدموية خفض الكوليسترول الكوليسترول الضار تصلب الشرايين إرتفاع مستويات الكوليسترول أمراض القلب والسكتة الدماغية

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