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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يفوز على ريال مدريد في مباراة مثيرة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد من تسديدة لـ فينسيوس اصطدمت بأراوخو، مدافع برشلونة وسكنت الشباك في الدقيقة 9.

تعادل برشلونة عن طريق سيرجي روبيرتو في الدقيقة 45 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 81 عن طريق أسينسيو ولكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل.

وسجل البديل فرانك كيسي هدف الفوز لفريق برشلونة في الدقيقة 90+2، بعدما تلقى عرضية رائعة من بالدي ليسددها في الشباك.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
 

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - كريستينسن - كوندي - أراوخو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - روبرتو

خط الهجوم: جافي - ليفاندوفسكي - رافينيا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ناتشو - روديجير

خط الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - بنزيما

وبتلك النتيجة، عزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مدريد في الوصافة برصيد 56 نقطة.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني كيسي روبيرتو

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