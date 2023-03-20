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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكناش بناكل ولا بنام.. المايسترو هاني فرحات يكشف كواليس حفل المطربة أنغام.. فيديو

أنغام
أنغام

كشف المايسترو هاني فرحات، كواليس حفل المطربة أنغام في السعودية، قائلا: "فضل كبير في الحفل يعود لكل من شارك في الحفل".

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وأضاف المايسترو هاني فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "حفل السعودية كان له مواصفات خاصة لأننا كنا نريد تقديم تاريخ أنغام"، موضحا: "بدأنا الحفلة بأول أغنية قدمتها المطربة أنغام".

 

وأشار: "حضرنا للحفلة أكثر من شهرين.. وقعدنا قبل الحفلة بـ10 أيام محدش كان بينام ولا بيأكل"، موضحا: "البروفات كانت بتقعد أكثر من 18 ساعة"، مضيفا: "الحفلة عجبت ناس كثيرة وكانت مختلفة".

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