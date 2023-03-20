مكناش بناكل ولا بنام.. المايسترو هاني فرحات يكشف كواليس حفل المطربة أنغام.. فيديو

كشف المايسترو هاني فرحات، كواليس حفل المطربة أنغام في السعودية، قائلا: "فضل كبير في الحفل يعود لكل من شارك في الحفل".



وأضاف المايسترو هاني فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "حفل السعودية كان له مواصفات خاصة لأننا كنا نريد تقديم تاريخ أنغام"، موضحا: "بدأنا الحفلة بأول أغنية قدمتها المطربة أنغام".

وأشار: "حضرنا للحفلة أكثر من شهرين.. وقعدنا قبل الحفلة بـ10 أيام محدش كان بينام ولا بيأكل"، موضحا: "البروفات كانت بتقعد أكثر من 18 ساعة"، مضيفا: "الحفلة عجبت ناس كثيرة وكانت مختلفة".