بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديو لابن الفنانة أنغام وهو يظهر فى إستاد لتشجيع كرة القدم.

و ظهر ابن انغام بشكل غير لائق صدم الجمهور ، فهو اعتمد على ارتداء حلق فى الاذن و بيرسنج فى الحاجب وهو ما عرضه لبعض الانتقادات .

تحدثت المطربة أنغام عن مشوارها الفنى، معقبة: «هعترف بقى».

وأوضحت أنغام خلال حوارها مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”تقديم عمرو أديب، أنها بدأت حفظ الأغانى فى سن الخمس سنوات، ودخلت الإذاعة المصرية فى سن الـ 15 عاما".

وأشارت المطربة أنغام إلى أن شهرتها بدأت فى سن الـ 16 عامًا بأغنية «الركن البعيد الهادى» عام 1989، منذ أكثر من 20 عامًا.

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