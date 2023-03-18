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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنغام عن مشوارها الفنى: بحترمه ولم أحقق كل الذى أريده.. فيديو

صدى البلد

علقت المطربة أنغام على إحيائها حفل ليلة صوت مصر بالرياض، معقبة:" شعور غريب بصراحة".

وتابعت انغام خلال حوارها مع  برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”تقديم عمرو أديب قائلة:" الفنان بيتسرق أثناء مشواره الفنى، الشغل بياخد كل حاجه".

وأشارت المطربة، أنغام إلى أنها بدأت حفظ الأغاني من سن 5 سنوات، معقبا:" بحترم بشوارى وانجزت فيه، لكن لم أحقق كل الذى اتمناه".

عمرو اديب

وكانت أحيت المطربة أنغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

وأشاد الإعلامى عمرو إديب، بالمطربة أنغام قائلا:" انغام صوت مصر لانها مُشرّفة جدا وموهوبة جدُا 30 سنة من الغناء المستمر والاجتهاد".


وتابع أديب قائلا:" ما زالت اعتبر المطربة أنغام رغم مشوارها الفنى الكبير صغيرة فى السن فهى تغنى من سن 5 سنوات ".

أنغام المطربة انغام ام بي سي مصر ام بي سي الفن

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